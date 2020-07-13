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В петербургском Приморском парке Победы появится городской огород

Кроме того, там планируют организовать выставочные арт-проекты с российскими художниками и гастрономические фестивали.

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Фото © Приморский парк Победы

В Приморском парке Победы Санкт-Петербурга появится первый городской огород. Там также хотят создать современный детский кластер, в котором оборудуют игровую зону, экомастерскую и спортивные площадки.

Сейчас руководители парка разрабатывают несколько вариантов обустройства территории. Уже на днях они представят общую концепцию парка, которая будет гармонично сочетать в себе имеющийся богатый природный ландшафт и современные инфраструктурные объекты.

Ключевые направления это активности для детей, спорт, искусство, экологические инициативы, гастрономия. Параллельно с этим будем заниматься развитием навигации, логистики на территории, транспортной доступности, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова директора по развитию Приморского парка Победы Ульяны Ким.

Руководство парка планирует проводить выставочные арт-проекты с российскими художниками и гастрономические фестивали.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге из-за непогоды закрыли парки и скверы.

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