В петербургском Приморском парке Победы появится городской огород

В Приморском парке Победы Санкт-Петербурга появится первый городской огород. Там также хотят создать современный детский кластер, в котором оборудуют игровую зону, экомастерскую и спортивные площадки.

Сейчас руководители парка разрабатывают несколько вариантов обустройства территории. Уже на днях они представят общую концепцию парка, которая будет гармонично сочетать в себе имеющийся богатый природный ландшафт и современные инфраструктурные объекты.

— Ключевые направления — это активности для детей, спорт, искусство, экологические инициативы, гастрономия. Параллельно с этим будем заниматься развитием навигации, логистики на территории, транспортной доступности, — передаёт газета "Петербургский дневник" слова директора по развитию Приморского парка Победы Ульяны Ким.

Руководство парка планирует проводить выставочные арт-проекты с российскими художниками и гастрономические фестивали.