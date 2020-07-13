Бизнесмену и экс-депутату Быкову предъявлено новое обвинение

Бизнесмену и экс-депутату Анатолию Быкову предъявлено ещё одно обвинение — в руководстве преступным сообществом. По версии следствия, с 1993 по 1995 год Быков "с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края" сплотил вокруг себя несколько преступных групп, выработал правила внутренней дисциплины и нормы поведения для всех участников банд.

— В последующем, в том числе после 1997 года, Быков координировал преступную деятельность организованных преступных групп, создавал устойчивые связи между организованными преступными группами и условия для совершения преступлений, разделял сферы преступного влияния и преступных доходов между организованными преступными группами в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, — говорится в сообщении СК РФ.

Следствие уточняет, что члены банд Быкова причастны к убийствам криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.