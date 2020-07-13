Актёр из сериала "Кадетство" отделался штрафом. Он подрался с медиками и оскорбил полицейских

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В Москве актёр из сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов отделался штрафом в 20 тысяч за инцидент, когда он напал на медиков, а потом оскорблял полицейских. Об этом сообщает Mash. Случился инцидент ещё в марте. Артист был пьян, вёл себя неадекватно.

Тогда Емельянов выпивал в квартире с моделью Екатериной Бобковой. Он вдруг потерял сознание, она вызвала скорую, но Кирилл пришёл в себя и на медиков набросился с кулаками. Те вызвали полицию. Буйного актёра тогда забрали в отделение, на него завели дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".

В мае мировой суд дело закрыл, назначив штраф в 20 тысяч. Прокуратура потребовала отправить дело на новое рассмотрение. Сегодня оно закончилось с тем же результатом. Отвечать на вопрос, принёс ли извинения, актёр отказался. Его адвокат сказала, что они "не считают нужным это комментировать".