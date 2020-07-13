Россиянке прислали квитанцию за отопление на 30 миллиардов

Жительнице Самарской области прислали квитанцию на 30,4 миллиарда рублей за отопление за последний месяц. Такая фантастическая сумма получилась из-за технической ошибки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Самарского филиала "Энергосбыт плюс".

— Счёт на такую сумму компания не выставляла. Ошибка произошла на стороне платёжного сервиса "Квартплата 24" — при отображении номер лицевого счёта и начисления отображались как сумма, — отметили там.

В компании добавили, что сейчас техническую ошибку уже исправили. Об этом случае стало известно после того, как жительница Самарской области в паблике "Тольятти" пожаловалась на полученную квитанцию и опубликовала счёт за отопление, где в графе "сумма" указано 30 432 243 018 рублей 90 копеек.