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Россиянке прислали квитанцию за отопление на 30 миллиардов

Платить столько не придётся, но осадок в душе у женщины остался.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Жительнице Самарской области прислали квитанцию на 30,4 миллиарда рублей за отопление за последний месяц. Такая фантастическая сумма получилась из-за технической ошибки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Самарского филиала "Энергосбыт плюс".

Счёт на такую сумму компания не выставляла. Ошибка произошла на стороне платёжного сервиса "Квартплата 24" при отображении номер лицевого счёта и начисления отображались как сумма, — отметили там.

В компании добавили, что сейчас техническую ошибку уже исправили. Об этом случае стало известно после того, как жительница Самарской области в паблике "Тольятти" пожаловалась на полученную квитанцию и опубликовала счёт за отопление, где в графе "сумма" указано 30 432 243 018 рублей 90 копеек.

Ранее Лайф сообщал, за что сейчас заставляют переплачивать покупателей недвижимости.

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