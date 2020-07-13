Иммунолог рассказал о людях, не восприимчивых к коронавирусу

Иногда генные мутации становятся причиной невосприимчивости организма человека даже к заражению ВИЧ. Аналогичным образом, хоть и не только благодаря мутациям, есть люди, к которым не пристаёт много зараз. В том числе и коронавирус. Есть по меньшей мере три варианта, когда человек не заболеет при встрече с CoViD-19. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Учёный отметил, что в первом случае при относительно небольшой вирусной "дозе" иммунитет начнёт свою работу уже на уровне верхних дыхательных путей, не дав коронавирусу проникнуть дальше в организм.

— Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс. То есть человек не заразится в принципе. Никаких симптомов в этом случае не будет. Но и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет, — прокомментировал "Комсомольской правде" эксперт.

Во втором случае человек всё же заразится коронавирусом. Однако за счёт сильного перекрёстного иммунитета, вызванного тем, что человек ранее переболел сезонными коронавирусами, "обычными" простудами, дальнейшее развитие болезни не происходит благодаря антителам, распознающим участки CoViD-19, сходные с сезонными коронавирусами.

— В результате активируется ранний специфический иммунный ответ. Да, далеко не ко всем антигенам (фрагментам) нового вируса, но этого хватает, чтобы организм поборол инфекцию быстрее, — заявил учёный.

Третим вариантом назван случай, когда организм человека в целом силён и не склонен к тромбозам или неадекватным иммунным реакциям. В таком случае, даже в случае заражения коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно или в настолько лёгкой форме, что заболевший может даже не заметить ни одного симптома. Или покашлять пару дней.