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Путин: Если будем сидеть на одном месте ровно, так и будет болото вокруг хлюпать

Глава государства потребовал, чтобы чиновники "двигались активнее".

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России следует активнее и решительнее развивать сферу цифровых технологий. Об этом сегодня во время рабочего совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это поможет повысить конкурентоспособность страны и расширить горизонт развития технологий, а также решит ряд экономических проблем.

Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать. Так и не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться активнее, — заключил Путин.

Сегодня глава государства поручил скорректировать нацпроекты с учётом влияния пандемии коронавируса. На решение этой задачи президент дал правительству три месяца.

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