Путин: Если будем сидеть на одном месте ровно, так и будет болото вокруг хлюпать

России следует активнее и решительнее развивать сферу цифровых технологий. Об этом сегодня во время рабочего совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это поможет повысить конкурентоспособность страны и расширить горизонт развития технологий, а также решит ряд экономических проблем.

— Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать. Так и не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях. Нужно двигаться активнее, — заключил Путин.