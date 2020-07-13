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В Якутии из-за обрыва провода убило током стадо коров

Ущерб владельцу животных компенсирует администрация и местные электросети.

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Фото © Pixabay

В Якутии стадо коров убило током из-за обрыва провода. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Саха.

11 голов скота погибло в селе Дикимдя Нюрбинского улуса в ночь на 13 июля. Разразилась сильная гроза, и старые коммуникации не выдержали напора стихии.

Провод упал на землю, где находилось частное стадо. Сейчас решается вопрос возмещения ущерба из средств администрации и электросетей Мирнинского района. Аналогичный инцидент произошёл 23 июня в Таттинском улусе, тогда от удара током погибло пять коров. Энергетики полностью компенсируют потери владельцу.

Важно помнить, что любое повреждение высоковольтной линии электропередачи грозит не просто бытовыми неудобствами, но также способно обернуться бедой для людей и скота, подчеркнули в якутском Минсельхозе.

В республике предпринимаются меры по осмотру электросетей, чтобы не допустить дальнейшего обрыва проводов и гибели животных.

Ранее на заброшенных шахтах под Челябинском местные жители нашли гору скелетов крупного рогатого скота.

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