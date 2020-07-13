В Якутии из-за обрыва провода убило током стадо коров

В Якутии стадо коров убило током из-за обрыва провода. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Саха.

11 голов скота погибло в селе Дикимдя Нюрбинского улуса в ночь на 13 июля. Разразилась сильная гроза, и старые коммуникации не выдержали напора стихии.

Провод упал на землю, где находилось частное стадо. Сейчас решается вопрос возмещения ущерба из средств администрации и электросетей Мирнинского района. Аналогичный инцидент произошёл 23 июня в Таттинском улусе, тогда от удара током погибло пять коров. Энергетики полностью компенсируют потери владельцу.

— Важно помнить, что любое повреждение высоковольтной линии электропередачи грозит не просто бытовыми неудобствами, но также способно обернуться бедой для людей и скота, — подчеркнули в якутском Минсельхозе.

В республике предпринимаются меры по осмотру электросетей, чтобы не допустить дальнейшего обрыва проводов и гибели животных.