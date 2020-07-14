"Уже реализуется". Песков оценил идею повышения налогов для состоятельных людей

С подобным предложением выступили 83 миллионера из разных стран мира. В соответствующей петиции они призвали правительства государств увеличить налоги на богатство, чтобы состоятельные люди помогли преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил изменить с начала следующего года ставку подоходного налога с 13% до 15% для россиян, годовой доход которых выше пяти миллионов рублей. Он добавил, что повышенной ставкой будет облагаться лишь та часть, которая будет превышать отметку в пять миллионов.