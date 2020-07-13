"Вообще не соображал". Адвокат Ефремова назвал хайпом видео с попыткой актёра откупиться после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал хайпом видеозапись, на которой его подзащитный пытается откупиться после ДТП на Смоленской площади.
— Во время ДТП он вообще не соображал. Что можно с него просить? — возмутился юрист в беседе с РБК.
Защитник отметил, что Ефремов совсем ничего не помнит, поскольку был пьян, но решение по делу должен вынести суд, а не общественность. Пашаев добавил, что они с подзащитным не признают вину, хотя актёр был готов с первого дня сидеть в тюрьме, когда узнал о смерти Сергея Захарова.
Кроме того, адвокат назвал чушью все заявления о предполагаемом сроке наказания для виновника аварии и напомнил, что даже судья не может заранее говорить, каким он будет. Юрист подчеркнул, что у него есть профессиональные обязанности, которые он выполняет вне зависимости от мнения окружающих.
— Я не священник, чтобы нравиться всем, и не депутат Государственной думы, чтобы нравиться своим избирателям. Ефремов — добросовестный и добропорядочный человек. Если я что-то и делаю, то делаю исключительно в рамках закона, — заключил Пашаев в эфире телеканала "Россия-1".
ДТП с Михаилом Ефремовым
Как ранее сообщал Лайф, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. 3 июля адвокат Пашаев внезапно заявил о невиновности Ефремова, и сам заслуженный артист якобы согласился с этим. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции.