"Вообще не соображал". Адвокат Ефремова назвал хайпом видео с попыткой актёра откупиться после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал хайпом видеозапись, на которой его подзащитный пытается откупиться после ДТП на Смоленской площади.

— Во время ДТП он вообще не соображал. Что можно с него просить? — возмутился юрист в беседе с РБК.

Защитник отметил, что Ефремов совсем ничего не помнит, поскольку был пьян, но решение по делу должен вынести суд, а не общественность. Пашаев добавил, что они с подзащитным не признают вину, хотя актёр был готов с первого дня сидеть в тюрьме, когда узнал о смерти Сергея Захарова.

Кроме того, адвокат назвал чушью все заявления о предполагаемом сроке наказания для виновника аварии и напомнил, что даже судья не может заранее говорить, каким он будет. Юрист подчеркнул, что у него есть профессиональные обязанности, которые он выполняет вне зависимости от мнения окружающих.

— Я не священник, чтобы нравиться всем, и не депутат Государственной думы, чтобы нравиться своим избирателям. Ефремов — добросовестный и добропорядочный человек. Если я что-то и делаю, то делаю исключительно в рамках закона, — заключил Пашаев в эфире телеканала "Россия-1".