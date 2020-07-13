Учёные: коронавирус уйдёт, когда появится пыльца

Появление пыльцы в воздухе может означать уменьшение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли учёные Открытого университета Нидерландов и медицинского центра Университета Эразмус, сообщает журнал MedRxiv.

Специалисты изучили графики заболеваемости гриппом и опыления с 2016 по 2020 год, а также график заражения коронавирусом в Нидерландах. Было определено, что иммунитет человека приходит в боевую готовность из-за работы аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе, сокращающего число вирусных частиц в атмосфере.

Тем не менее вернуться на прежний уровень активности CoViD-19 сможет осенью и зимой, когда цветение растений прекратится и солнечная активность будет уменьшена.

Российские специалисты уверены, что точные выводы насчёт этого делать преждевременно, а связывать грипп и коронавирус всё же не совсем правильно.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в беседе с "Известиями" отметил, что для коронавируса никакого значения, когда и где распространяться, нет, а вот эпидемия гриппа весной действительно спадает. Это происходит из-за закрытия больших детских коллективов, ведь основными переносчиками вируса являются именно дети.

В свою очередь, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада выразил мнение, что авторы исследования разумны и осторожны в своих умозаключениях.

— Они совершенно правильно подмечают, что концентрация пыльцы в воздухе сильно связана с количеством сухих и солнечных дней. Ведь именно такая погода цветам и нравится. Это само по себе может являться фактором, сдерживающим распространение инфекций, — сказал эксперт.

А вот утверждения о том, что пыльца приводит иммунитет в боеготовность и усиливает защитный ответ организма, всё же не доказаны. Результаты многих работ о влиянии на него пыльцы противоречивы, а в части из них утверждается, что она, наоборот, подавляет врождённый иммунитет, отметила сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.