В Калифорнии из-за роста случаев CoViD-19 закрыли бары, кинотеатры, музеи и зоопарки

Новые ограничения из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией вводят власти крупнейшего в США штата Калифорния. Об этом в "Твиттере" сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Согласно его распоряжению, с 13 июля закрываются бары, кинотеатры, музеи и зоопарки. Также временно прекратят функционирование развлекательные центры. А рестораны и кафе продолжат работу только навынос.

В нескольких округах, где эпидемиологическая обстановка находится на особо неблагоприятной стадии, на три дня закрываются парикмахерские, церкви, фитнес-центры и офисы компаний, работа которых не связана с критически важной общественной деятельностью.

По последним данным, в Калифорнии зарегистрировано 329 162 случая заражения CoViD-19, скончалось свыше семи тысяч человек.