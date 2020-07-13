Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Калифорнии из-за роста случаев CoViD-19 закрыли бары, кинотеатры, музеи и зоопарки

Рестораны и кафе будут работать только навынос.

55
Post cover

Фото © Pixabay

Новые ограничения из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией вводят власти крупнейшего в США штата Калифорния. Об этом в "Твиттере" сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Согласно его распоряжению, с 13 июля закрываются бары, кинотеатры, музеи и зоопарки. Также временно прекратят функционирование развлекательные центры. А рестораны и кафе продолжат работу только навынос.

В нескольких округах, где эпидемиологическая обстановка находится на особо неблагоприятной стадии, на три дня закрываются парикмахерские, церкви, фитнес-центры и офисы компаний, работа которых не связана с критически важной общественной деятельностью.

По последним данным, в Калифорнии зарегистрировано 329 162 случая заражения CoViD-19, скончалось свыше семи тысяч человек.

А вот на Восточном побережье ситуация, похоже, нормализуется. В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев не зафиксировано летальных исходов у пациентов с CoViD-19.

Выбор редакции

Loading...