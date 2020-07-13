"Человечество важнее денег". Стивен Сигал и 82 миллионера предложили поднять им налоги для борьбы с пандемией CoViD-19

Группа из 83 миллионеров написала письмо правительствам нескольких стран, в которых попросила поднять им налоги, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса. К прошению присоединились в том числе актёр Стивен Сигал и внуки Уолта Диснея Тим и Абигейл.

Подписавшиеся отметили, что они не ухаживают за больными в палатах и не доставляют еду, но у них есть деньги, и их много. Последствия экономического кризиса, по словам авторов письма, будут ощущаться ещё долгое время, многие тысячи людей остаются без работы, поэтому финансовый вклад станет существенной поддержкой и может сыграть решающую роль "в излечении" всего мира.

Миллионеры подчеркнули, что у них нет страха за своё будущее, потерю финансовой стабильности или возможности обеспечивать семью, в отличие от миллионов граждан, лишившихся места работы и пополнивших ряды бедных во время пандемии, а также полумиллиарда тех, кто может оказаться в тяжёлом положении, когда начнут закрываться предприятия.

- Мы не стоим на передовой этого бедствия, и наши шансы стать его жертвами значительно меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег, - считают авторы послания.

Они отметили, что готовы сами взяться за сбор налогов у миллионеров и распределение доходов от них.