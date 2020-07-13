"Человечество важнее денег". Стивен Сигал и 82 миллионера предложили поднять им налоги для борьбы с пандемией CoViD-19

Группа из 83 миллионеров написала письмо правительствам нескольких стран, в которых попросила поднять им налоги, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса. К прошению присоединились в том числе актёр Стивен Сигал и внуки Уолта Диснея Тим и Абигейл.
Подписавшиеся отметили, что они не ухаживают за больными в палатах и не доставляют еду, но у них есть деньги, и их много. Последствия экономического кризиса, по словам авторов письма, будут ощущаться ещё долгое время, многие тысячи людей остаются без работы, поэтому финансовый вклад станет существенной поддержкой и может сыграть решающую роль "в излечении" всего мира.
Миллионеры подчеркнули, что у них нет страха за своё будущее, потерю финансовой стабильности или возможности обеспечивать семью, в отличие от миллионов граждан, лишившихся места работы и пополнивших ряды бедных во время пандемии, а также полумиллиарда тех, кто может оказаться в тяжёлом положении, когда начнут закрываться предприятия.
- Мы не стоим на передовой этого бедствия, и наши шансы стать его жертвами значительно меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег, - считают авторы послания.
Они отметили, что готовы сами взяться за сбор налогов у миллионеров и распределение доходов от них.
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На борьбу с коронавирусом жертвуют свои деньги многие сильные мира сего. Президент США Дональд Трамп перечислил несколько квартальных зарплат Министерству здравоохранения. Фонд основателя Alibaba передал более $14,5 млн на разработку вакцины. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев отдал годовую зарплату в фонд борьбы с CoViD-19. Игрок сборной России и испанской "Сельты" Фёдор Смолов пожертвовал средства врачам скорой помощи, борющимся с пандемией. ФК "Бенфика" перечислил миллион евро на оборудование, форвард "Баварии" Роберт Левандовски - €1 млн пострадавшим, а сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане перевёл на родину €45 тысяч.