Мексика готова закупить у России партию препарата от коронавируса

Мексика готова закупить у России партию препарата "Авифавир", предназначенного для лечения коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он отметил, что у мексиканского правительства хорошие отношения с российскими коллегами и в Мехико готовы "установить связь".

Мексиканский лидер подчеркнул, что его страна также участвует в сборе анализов, тестов, которые проводятся для создания вакцины, а также в различных исследовательских работах разных стран мира.

Обрадор сообщил, что Национальный совет Мексики по науке и технике изготовил свой аппарат искусственной вентиляции лёгких, который вскоре планируется выпустить в серийное производство, чтобы не зависеть от заграничных поставок.

По последним данным, в Мексике выявлено 299 750 случаев CoViD-19, умерло 35 006 человек, выздоровело 184 764 человека.