Рогозин сравнил принципы США по освоению Луны с их политикой в отношении НАТО

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что США планируют проводить программу по освоению Луны по тем же принципам, что и при работе НАТО.
— Исследование дальнего космоса начнётся с Луны. Для американцев это больше про политику. Мы наблюдаем отход наших американских партнёров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС, — сказал Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что США рассматривают эту программу как НАТО, когда существует только Америка, а все остальные должны стать помощниками и давать деньги.
По его словам, России в подобном проекте участвовать неинтересно.
Однако изучение дальнего космоса необратимо, уточнил глава госкорпорации, а Луна является отличной площадкой для отработки всех технологий.
При этом, отметил Рогозин, "Роскосмос" и НАТО поддерживают дружеские отношения. Он выразил надежду, что сотрудничество в подобной форме будет продолжено и дальше.
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