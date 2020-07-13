Минтруд объяснил, как должны оплачиваться переработки на удалёнке

Минтруд пояснил, что режим труда и отдыха во время удалённой работы должен регламентироваться в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса, как и при работе непосредственно в помещениях компании, переработки возможны только с письменного согласия сотрудника.

— Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, — цитирует заявление ведомства РИА "Новости".

В министерстве заявили, что поддерживают предложенные Госдумой поправки к ТК РФ, касающиеся удалённой работы, и отметили, что документ находится на рассмотрении в первом чтении в нижней палате парламента.