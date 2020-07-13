Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий "Норникеля"

Генеральный директор "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,6 миллиарда долларов на фоне экологических аварий компании. Об этом сообщает Forbes.

Состояние бизнесмена сократилось с 26,7 миллиарда до 23,1 миллиарда долларов. При этом Потанин сохранил звание самого богатого россиянина, всё ещё опережая владельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который имеет в активе 22,3 миллиарда долларов.

Напомним, за последние несколько месяцев на предприятиях "Норникеля" случилось несколько крупных аварий. Сначала на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошёл разлив около 21 тысячи тонн дизельного топлива, которое попало в водоёмы и реки. Акции "Норникеля" упали до 19 738 рублей за штуку, а Потанин потерял полтора миллиарда долларов. После оценки ущерба экологии со стороны Росприроднадзора стоимость акций опустилась до 18 260 рублей за штуку.

12 июля у посёлка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в результате разгерметизации трубы во время перекачки авиатоплива с танкера на производственный склад случился разлив 44,5 тонны нефтепродуктов. Трубопровод принадлежит компании "Норильсктрансгаз", которая входит в "Норникель". Из-за этого на Мосбирже акции компании Потанина подешевели ещё на 2,7% — до 18 050 рублей за штуку.