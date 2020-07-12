СК возбудил уголовное дело по факту утечки авиакеросина на Таймыре

В Красноярском крае после утечки авиационного топлива на Таймыре возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

По данным следствия, разлив топлива произошёл в результате разгерметизации трубы во время его перекачки с танкера на производственный склад. Следователи также установили, что всего утекло около 40 тонн авиационного керосина, который разлился как на саму вертолётную площадку, расположенную в непосредственной близости от аварии, так и на прилегающую к ней территорию.