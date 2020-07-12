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СК возбудил уголовное дело по факту утечки авиакеросина на Таймыре

Попадания нефтепродуктов в реку удалось избежать.

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Фото © Лайф

В Красноярском крае после утечки авиационного топлива на Таймыре возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе посёлка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), — говорится в публикации.

По данным следствия, разлив топлива произошёл в результате разгерметизации трубы во время его перекачки с танкера на производственный склад. Следователи также установили, что всего утекло около 40 тонн авиационного керосина, который разлился как на саму вертолётную площадку, расположенную в непосредственной близости от аварии, так и на прилегающую к ней территорию.

Как ранее сообщал Лайф, утечка длилась 15 минут, после этого трубу перекрыли. Попасть в реку нефтепродукты не успели, угрозы жизни и здоровью людей также нет.

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