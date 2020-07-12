"Это Путина коробит". Песков — о реакции президента на заявления Зеленского по поводу ВОВ

Президента России Владимира Путина "внутренне коробят" высказывания, подобные тем, которые президент Украины Владимир Зеленский сделал о роли СССР в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит, — рассказал он в интервью "России-1".

Отвечая на вопрос о кредите доверия Зеленскому, Песков подчеркнул, что "это не кредитно-финансовый механизм". Ведь речь идёт "о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины", и украинский лидер во время предвыборной гонки пообещал решить эту проблему.