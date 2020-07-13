Суд США запретил проведение первой за 17 лет смертной казни

В США запретили проводить первую за 17 лет смертную казнь осуждённому на федеральном уровне преступнику. Такое решение вынесла судья столичного округа Колумбия Таня Чаткэн, сообщает Reuters.

Она отметила, что данное решение связано с необходимостью предоставить осуждённому возможность оспорить законность приговора.

Кроме того, по словам судьи, инъекция, которую Минюст США планирует использовать при проведении казней, вызывает чувство удушения и утопления, из-за чего наступает чрезвычайная боль и паника.