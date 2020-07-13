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Неизвестный обстрелял подростка из пневматического оружия в Москве

Пострадавший доставлен в больницу.

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Фото © Pixabay

В Москве неизвестный обстрелял подростка во дворе одного из домов на Каширском шоссе. Об этом Лайфу сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

Информация об инциденте поступила в полицию около 21:50 в понедельник. В результате происшествия пострадавший был доставлен в больницу с ранением, предположительно, из пневматического оружия.

Полиция устанавливает все детали происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пассажир такси открыл стрельбу на МКАД. Водитель автомобиля объяснил, что заставило его это сделать.

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