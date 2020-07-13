Компенсации за удалённую работу. Какие доплаты положены сотрудникам и как их получить

В середине июня спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о регулировании дистанционной и удалённой работы. Отмечается, что в Трудовом кодексе прописано пока только понятие дистанционной работы. В свою очередь, авторы законопроекта предложили добавить понятия "временная дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа", то есть сотрудник работает часть времени на стационарном рабочем месте и часть — вне офиса.
Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удалёнке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование. Минтруд поддержал идею о возможности возмещения затрат, связанных с удалённой работой.
Первый зампред Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаил Тарасенко сказал, что сотрудник сможет запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личной техники, используемой в работе. Однако, согласно тексту поправок в Трудовой кодекс, компенсация не будет обязательной.
Как рассказала Лайфу заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, некоторые московские компании финансового сектора в период ограничений из-за коронавируса именно так и поступили. Они выплатили людям, работающим на дому, компенсацию расходов на электричество и Интернет. При этом эксперт отметила, что постоянно на удалёнке трудится небольшое число сотрудников. По данным социологов, в Москве ещё до режима самоизоляции только 10–15% всех офисных работников работали дистанционно. Сейчас эта цифра может вырасти до 20–25%.
— На мой взгляд, будет справедливо, если работодатель будет полностью компенсировать работнику ежемесячные затраты на оплату электроэнергии и домашнего интернета. Если будут внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс, то честный работодатель сможет компенсировать дистанционным сотрудникам расходы на сумму от 1,5 до 2 тыс. руб. в месяц (если речь идёт о работающих удалённо сотрудниках в Москве, а в других регионах эти затраты будут, скорее всего, ещё меньше). Выплата такой компенсации, то есть фактическое повышение зарплаты работнику на указанную сумму, вполне реальна и не должна оказаться слишком большой нагрузкой для работодателя, — говорит Наталья Мильчакова.
Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский подтвердил, что в Трудовом кодексе РФ содержится норма, регулирующая компенсацию работнику личного имущества при выполнении своей трудовой деятельности. При этом юрист рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться работник на удалёнке.
— Основные сложности возникают с тем, что такое использование работником личного имущества возможно только с согласия или ведома работодателя и в интересах последнего. Если эти условия не соблюдаются, то работнику не стоит ожидать получения каких-либо компенсаций, — отметил юрист.
При этом законом не ограничен перечень имущества, компенсацию за использование которого может получить работник. Такая компенсация распространяется также на амортизацию имущества работника. Владислав Варшавский назвал ключевым условием согласование сторонами размера такой компенсации, а также перечня имущества, за которое будет производиться компенсация. Такое соглашение в обязательном порядке должно быть заключено в письменной форме.
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