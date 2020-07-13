Компенсации за удалённую работу. Какие доплаты положены сотрудникам и как их получить

В середине июня спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о регулировании дистанционной и удалённой работы. Отмечается, что в Трудовом кодексе прописано пока только понятие дистанционной работы. В свою очередь, авторы законопроекта предложили добавить понятия "временная дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа", то есть сотрудник работает часть времени на стационарном рабочем месте и часть — вне офиса.

Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удалёнке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование. Минтруд поддержал идею о возможности возмещения затрат, связанных с удалённой работой.

Первый зампред Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаил Тарасенко сказал, что сотрудник сможет запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личной техники, используемой в работе. Однако, согласно тексту поправок в Трудовой кодекс, компенсация не будет обязательной.

Как рассказала Лайфу заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, некоторые московские компании финансового сектора в период ограничений из-за коронавируса именно так и поступили. Они выплатили людям, работающим на дому, компенсацию расходов на электричество и Интернет. При этом эксперт отметила, что постоянно на удалёнке трудится небольшое число сотрудников. По данным социологов, в Москве ещё до режима самоизоляции только 10–15% всех офисных работников работали дистанционно. Сейчас эта цифра может вырасти до 20–25%.

— На мой взгляд, будет справедливо, если работодатель будет полностью компенсировать работнику ежемесячные затраты на оплату электроэнергии и домашнего интернета. Если будут внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс, то честный работодатель сможет компенсировать дистанционным сотрудникам расходы на сумму от 1,5 до 2 тыс. руб. в месяц (если речь идёт о работающих удалённо сотрудниках в Москве, а в других регионах эти затраты будут, скорее всего, ещё меньше). Выплата такой компенсации, то есть фактическое повышение зарплаты работнику на указанную сумму, вполне реальна и не должна оказаться слишком большой нагрузкой для работодателя, — говорит Наталья Мильчакова.

Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский подтвердил, что в Трудовом кодексе РФ содержится норма, регулирующая компенсацию работнику личного имущества при выполнении своей трудовой деятельности. При этом юрист рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться работник на удалёнке.

— Основные сложности возникают с тем, что такое использование работником личного имущества возможно только с согласия или ведома работодателя и в интересах последнего. Если эти условия не соблюдаются, то работнику не стоит ожидать получения каких-либо компенсаций, — отметил юрист.