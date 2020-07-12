Доплаты к пенсии. Тайные и явные способы получать больше

Не все пенсионеры знают, что имеют право на доплаты. Кто из пожилых людей может получать больше и что для этого нужно сделать?

В последние месяцы в Госдуму регулярно поступают законопроекты, направленные на изменение размера пенсии. Один из них касается социальной доплаты. Её получают пожилые люди с очень маленькой пенсией. Если пенсия оказалась меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, разницу компенсирует социальная доплата.

В Курской областной думе разработали законопроект, в котором предлагается изменить расчёт этой суммы. Точнее, довести соцдоплату до уровня среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения. Он значительно выше, чем прожиточный минимум пенсионера. То есть малообеспеченные пожилые люди стали бы получать больше. Законопроект внесён в Госдуму, но перспективы его пока непонятны. Тем не менее многие пожилые люди уже сейчас на законных основаниях могут получать доплаты и прибавки к пенсии.

— Например, право на доплату имеют пенсионеры, у которых есть справка врачебно-консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о том, что им необходим уход. Например, после тяжёлой операции. Эти деньги идут на оплату услуг по уходу за пенсионером. При оформлении инвалидности также положены доплаты. Чтобы узнать об их размере, необходимо обратиться в местную администрацию или органы соцзащиты, — рассказала генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина.

Как поясняют в ПФР, пожилые люди могут сделать перерасчёт фиксированной выплаты к страховой пенсии. Для этого нужно написать заявление и отправить в фонд. Право на перерасчёт появляется у тех, кто взял на иждивение нетрудоспособных членов семьи. Ещё один вариант, когда можно повысить выплату, — если количество иждивенцев выросло.

Также в некоторых случаях прибавку можно получить при переезде. Например, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. В целом существует множество региональных доплат. Они различаются и размером, и критериями, по которым выплачиваются деньги. Узнать обо всех доплатах пенсионерам можно в местном отделении соцзащиты.

— Чтобы получить прибавку к пенсии, можно докупить пенсионные баллы, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. — Это совершенно легальный способ. Взносы в ПФР может платить не только работодатель, но и сам застрахованный. Чем больше сумма взносов, тем выше будет его пенсия. Поэтому, если вам не хватает небольшого количества пенсионных баллов, их можно докупить.

Как поясняет Светлана Петрикова, для того чтобы докупить пенсионные баллы, надо написать заявление в ПФР. Когда от фонда придёт ответ, надо будет оплатить сумму пенсионных баллов. Её можно внести сразу или по частям. Деньги перечисляются по реквизитам ПФР или через работодателя.

Также, по словам Светланы Петриковой, можно увеличить поступления на пенсионную карту. Например, получать выплаты на карту банка, где есть кешбэк и прочие бонусы. Это возможно сделать, если обратиться в ПФР и попросить перечислять пенсию на карту другого банка.