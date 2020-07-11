Борщевик и шашлыки. За что владельцам дач придётся заплатить штраф в этом году

Лето, разгар загородной жизни и дачного сезона. Отдых на собственном участке сейчас прекрасная альтернатива поездкам по заграничным курортам. Но даже в собственной "дачной Турции" действуют законы, которые придётся соблюдать, чтобы не выкладывать круглую сумму за штрафы. Тем более что о некоторых "нельзя" знают не все.

Законы дачной жизни

Генеральный директор ООО ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина подтверждает, что на загородном участке кроме урожая фруктов и овощей можно, не подозревая об этом, собрать штрафы.

Огню на даче место только под присмотром. Правила пожарной безопасности никто не отменял. На загородном участке дисциплина поведения с огнём должна быть особенно строгой, тем более в жаркие летние дни. По словам юриста Асии Мухамедшиной, штраф за нарушение норм противопожарной безопасности ждёт того хозяина, который неосмотрительно сжигает мусор в необорудованных местах. А чтобы полакомиться шашлычком, к делу придётся приступить с умом и осторожностью. Для такого таинства необходимо выделить специальное место вдалеке от легковоспламеняющихся предметов. Иначе предупреждение и штраф до 3000 руб.

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Слишком близко. С наступившего года действуют правила, когда жилые дома из негорючего материала должны стоять на расстоянии не менее шести метров друг от друга. Дачный домик красуется в трёх метрах от забора, а хозяйственные постройки — в одном метре. Туалет же возводится в 12 м от жилого дома и в восьми метрах от колодца. — За недостаточное расстояние между строениями на участке можно получить штраф в размере 5000 руб. Если вы перекрыли доступ к озеру, пруду, то штраф составит процент от кадастровой стоимости участка — не менее 5000 руб., — уточняет юрист Асия Мухамедшина.

Самовольщина. По словам юриста, излюбленные дачниками теплицы строить можно. Но при этом они должны возводиться как временное сооружение без фундамента и коммуникаций. Если строение будет более основательным, то теплица перейдёт в разряд самовольных возведений капитальных сооружений. За неё в таком случае придётся заплатить штраф до 1% от кадастровой оценки земли, но не менее 10 000 руб.

Коси коса, пока нет борщевика. Конечно, добросовестные собственники дач должны следить и за растениями на участке. Особенное внимание нужно уделить опасному сорняку — борщевику Сосновского. Это обжигающее кожу растение может вырасти больше двух метров в высоту и в рекордные сроки заполонить весь участок.

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— В нескольких регионах, включая Московскую и Ленинградскую области, сейчас действуют штрафы за неустранение борщевика в размере до 5000 руб., — напоминает юрист. — А за неочищение 10-метровой прилегающей территории от веток и сухой травы штраф до 3000 руб.

Змеи и наркотики. По словам Асии Мухамедшиной, на своей земле нельзя выращивать мак восточный, голубой лотос, эфедру (хвойник), так как в них входят наркотические вещества и они попадают в список запрещённых к культивированию растений на территории России. — Многие садоводы сталкиваются с проблемой змей в СНТ, однако в некоторых регионах гадюка занесена в Красную книгу, а за её убийство предусмотрен штраф до 3000 руб., — предупреждает юрист.

Фото © ТАСС / Олег Дьяченко