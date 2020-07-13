В центре Москвы компания друзей в шутку засунула пьяного товарища в багажник такси. Но есть и более драматичная версия - видео

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На улице Марксистской в центре Москвы компания молодых людей в шутку засунула в багажник автомобиля такси своего нетрезвого товарища. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Похищение" произошло на глазах у большого количества очевидцев. На записи, опубликованной Mash, видно как человека тащат по земле, несколько раз пинают, а потом за ноги волокут по асфальту к машине и грузят в багажник. Также видно, как к компании подходит прохожий с собачкой, что-то спрашивает, но молодые люди, активно жестикулируя, отвечают ему, и тот спокойно отходит в сторону. К автомобилю подходили ещё несколько человек, но никто из них не вмешался в происходящее.

В свою очередь Mash выдвинул куда более драматичную версию того, что случилось на Марксистской. По его данным, злоумышленники запихнули мужчину в багажник, а местным жителям сказали, что он педофил. Стоит отметить, что она представляется вполне реальной, учитывая, как "друзья" обошли со своим "товарищем". Отмечается, что судьба похищенного неизвестна.