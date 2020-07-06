Космонавт NASA поделился завораживающим фото, как выглядит граница между днём и ночью с МКС

Многие в детстве мечтали полететь в космос, но удалось это далеко не каждому. Вот только сейчас, чтобы увидеть неизведанное, необязательно покидать планету — достаточно зайти в соцсети. Для таких любознательных 49-летний Боб Бенкен, космонавт NASA и полковник ВВС, публикует фото в своём твиттере. Мужчина уже месяц находится на МКС, поэтому ему точно есть чем поделиться, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / Bob Behnken

Боб выложил снимки, на которых запечатлена удивительная картина — переход от дня к ночи на планете Земля. Космонавт признался, что это его любимый момент, именно поэтому он решил показать его остальным. Твит с фото быстро набрал 61 тысячу лайков и 9 тысяч ретвитов. Пользователи соцсети выразили благодарность пилоту за возможность посмотреть на такое привычное явление с другой стороны.

Фото © Twitter / Bob Behnken

Просто представьте себя на его месте — это просто невероятно. Всё, что происходит на Земле, сверху кажется таким незначительным Ibracadabra

Всё наверху выглядит таким простым и спокойным... Не то что здесь внизу — сплошной хаос Roula Eatrides

Ха-ха, приверженцы плоской Земли только что покинули чат! TechSupport

Фото © Twitter / Bob Behnken