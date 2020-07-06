Космонавт NASA поделился завораживающим фото, как выглядит граница между днём и ночью с МКС

Многие в детстве мечтали полететь в космос, но удалось это далеко не каждому. Вот только сейчас, чтобы увидеть неизведанное, необязательно покидать планету — достаточно зайти в соцсети. Для таких любознательных 49-летний Боб Бенкен, космонавт NASA и полковник ВВС, публикует фото в своём твиттере. Мужчина уже месяц находится на МКС, поэтому ему точно есть чем поделиться, пишет Bored Panda.
Боб выложил снимки, на которых запечатлена удивительная картина — переход от дня к ночи на планете Земля. Космонавт признался, что это его любимый момент, именно поэтому он решил показать его остальным. Твит с фото быстро набрал 61 тысячу лайков и 9 тысяч ретвитов. Пользователи соцсети выразили благодарность пилоту за возможность посмотреть на такое привычное явление с другой стороны.
Просто представьте себя на его месте — это просто невероятно. Всё, что происходит на Земле, сверху кажется таким незначительным
Всё наверху выглядит таким простым и спокойным... Не то что здесь внизу — сплошной хаос
Ха-ха, приверженцы плоской Земли только что покинули чат!
Боб Бенкен вместе с коллегой Дагласом Херли в конце мая совершили первый в истории пилотируемый полёт на МКС в рамках программы NASA Commercial Crew Program. Задача космонавтов заключается в сборе последних данных, которые позволят сертифицировать пилотируемую транспортную систему компании SpaceX. Оба мужчины обладают хорошим опытом в данной сфере — каждый из них совершил по три полёта. Поэтому пользователи Сети в успехе миссии не сомневаются, больше интересуясь завораживающими фото космоса.