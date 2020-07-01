8 находок от пользователей Twitter, которые выглядят очень аппетитно, если не знать одного нюанса

Пользовательница "Твиттера" GarlicPowder поделилась с подписчиками удивительным открытием: камень может быть похож на курицу, зажаренную в панировке
Фото © Twitter / fartpowder и rabeyka
Сперва друзья не поверили девушке, но пост набрал 284 тыс. лайков и 53 тыс. ретвитов, а новые пользователи заверили сомневающихся: всё так и есть!
Фото © Twitter / Jubei_The_Goat и BreakingColours
Они принялись делиться своими открытиями, предлагая камни и минералы, которые походили на наггетсы, ветчину и сырое мясо, пишет Bored Panda
Фото © Twitter / HunterDoradea и Robinwatcher80
Но и без десертов не обошлось. Пользователи "Твиттера" демонстрировали свои находки: шоколад, лимонный чизкейк и торт, похожий на "Красный бархат"
Фото © Twitter / Thetaelizabeth
При взгляде на все аппетитные блюда пользователям Сети оставалось лишь вздыхать, ведь такие деликатесы совершенно несъедобны
Фото © Twitter / mariateresag
WOW-news
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