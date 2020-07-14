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В Якутии от удара молнии погиб артист балета

Пострадавшего не успели довезти до больницы.

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Фото © Pixabay

Артист государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий Кириллин скончался после удара молнии в Чурапчинском улусе Якутии. Об этом сообщает портал SakhaLife со ссылкой на бывшего балетмейстера театра Марию Сайдыкулову.

Да, к сожалению, это правда. Мне сказала его невеста, — заявила она.

Сайдыкулова уточнила, что пострадавшего не успели довезти до больницы.

Похороны артиста пройдут в его родном Таттинском улусе.

Ранее на севере Индии более 20 человек за сутки погибло от ударов молнии.

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