Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Эксперт раскрыла причины быстрой порчи мяса

Также она дала рекомендации по упаковке мяса после покупки.

22

Основной причиной того, что мясо портится намного раньше сроков годности, указанных на упаковке, является нарушение холодильной цепи, отметила руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова. Она напомнила, что оптимальные условия хранения мяса от минус 1,5 до плюс 4 градусов.

- С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а всё, что с ним происходит дальше – транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, – может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы, - приводит слова эксперта радио Sputnik.

Насонова отметила, что это критично и активизирует микробиологические процессы.

По словам специалиста, наносить вред продукту могут и сами покупатели, когда ходят по магазину с наполненной тележкой, а мясо в это время лежит на её дне.

- Покупатели будут ходить по различным отделам, потом пойдут на кассу, потом будут ехать до дома. Температура мяса повышается, срок хранения сокращается, - уточнила она.

Эксперт добавила, что мясо лучше сразу упаковывать в сумку-холодильник или термопакет, ведь продукт с душком употреблять не рекомендуется даже после его термообработки, которая может убить 99% вредных микроорганизмов, но 1% при этом останется. При желании долго хранить мясо, рекомендуется покупать в замороженном виде, заключила специалист.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать качественную колбасу.

Выбор редакции

Loading...