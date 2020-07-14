Эксперт раскрыла причины быстрой порчи мяса

Основной причиной того, что мясо портится намного раньше сроков годности, указанных на упаковке, является нарушение холодильной цепи, отметила руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова. Она напомнила, что оптимальные условия хранения мяса от минус 1,5 до плюс 4 градусов.

- С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а всё, что с ним происходит дальше – транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, – может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы, - приводит слова эксперта радио Sputnik.

Насонова отметила, что это критично и активизирует микробиологические процессы.

По словам специалиста, наносить вред продукту могут и сами покупатели, когда ходят по магазину с наполненной тележкой, а мясо в это время лежит на её дне.

- Покупатели будут ходить по различным отделам, потом пойдут на кассу, потом будут ехать до дома. Температура мяса повышается, срок хранения сокращается, - уточнила она.

Эксперт добавила, что мясо лучше сразу упаковывать в сумку-холодильник или термопакет, ведь продукт с душком употреблять не рекомендуется даже после его термообработки, которая может убить 99% вредных микроорганизмов, но 1% при этом останется. При желании долго хранить мясо, рекомендуется покупать в замороженном виде, заключила специалист.