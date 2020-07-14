Рогозин сравнил МКС с огромным конструктором Lego

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил, что МКС в дальнейшем может быть разобрана наподобие огромного конструктора Lego и затем собрана из новых частей и старых блоков, у которых ещё не закончился срок эксплуатации.

— Мы же с вами не знаем, как будет дальше развиваться Международная космическая станция. Вполне вероятно, что это лего будет снова разбираться на части, и те конструкции, которые выработали свой ресурс, они будут утилизированы, а те, которые не выработали, они могут остаться, — предположил руководитель госкорпорации в интервью радио "Комсомольская правда".

Рогозин отметил, что российские конструкторы уже задались этим вопросом.

Также глава "Роскосмоса" сообщил, что модуль "Наука" будет доставлен на Байконур 23 июля, он уже прошёл испытания, сейчас устраняются последние недочёты. После этого начнётся масштабная подготовка к пуску, поскольку такие гигантские конструкции не отправлялись в космос давно. Рогозин подчеркнул, что модуль необходим для российского экипажа МКС, ведь он предоставит дополнительное место и откроет дорогу европейскому манипулятору "Эра", а также стыковочному и научно-энергетическому модулю, которые могут стать прообразом окололунной станции, если срок их эксплуатации превысит срок службы МКС.