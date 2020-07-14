В Хабаровском крае произошёл разлив нефтепродуктов в озеро

В результате разгерметизации нефтепровода в озеро Голое в Хабаровском крае попали нефтепродукты. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 13 июля. На место инцидента, расположенного в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа. По факту происшествия начата проверка.

Как уточнили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, утечка случилась в районе 575-го километра нефтепровода "Оха – Комсомольск-на-Амуре". Его владельцем является компания "РН-Сахалинморнефтегаз".

Отмечается, что озеро находится в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров.

Прокуроры также организовали проверку случившегося. В ней участвуют специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства.