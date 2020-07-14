"Человек не моего уровня". Пашаев отрицает давление на дочь Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг заявления дочери актёра Анны Марии о том, что он оказывал на неё давление.

Ранее девушка обвинила юриста в гомофобии и в том, что тот настраивает отца против её нетрадиционной ориентации. По её словам, Ефремов в нехарактерных для него выражениях потребовал публично отречься от ЛГБТ, а в дальнейшем его адвокат по телефону потребовал не говорить о гомосексуализме, поскольку это якобы может повлиять на решение суда. Анна Мария была возмущена поведением адвоката, их взаимная неприязнь достигла пика.

Пашаев заявил, что никогда не говорил ничего подобного. Более того, он добавил, что даже не общался с дочерью своего подзащитного. По словам юриста, у девушки "хромает фантазия".

— Вы знаете, вообще-то, это человек не моего уровня, чтобы я с ней общался, чтоб вы понимали, — сказал Пашаев в эфире телеканала "Россия-1".