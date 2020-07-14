Россияне перечислили параметры идеальной работы

Главными параметрами, которыми должна обладать идеальная работа, россияне назвали высокую зарплату и стабильность. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и мессенджера Viber.

Достойный уровень заработной платы выбрали 67% опрошенных. Чуть меньше респондентов, 58%, отметили стабильность. Замкнул тройку вариант "хороший коллектив", за него проголосовало 48% россиян. Кроме того, жители страны отмечали комфортные условия труда и удобное расположение с близостью от дома. Эти параметры важны для 38% и 30% опрошенных соответственно.

В своей работе большинство респондентов оценили удобный график (32%), хороший заработок (31%) и дружный коллектив (30%), а идеальным место трудоустройства считают 34% россиян.

Более половины (58%) участников исследования хотят более высокую зарплату. Всего 11% желали бы иметь свободный график, а ещё 9% — исправить отношения внутри коллектива. И лишь 6% всё устраивает.

Сменить город для работы мечты желают 24% сотрудников, а 18% хотели бы уехать трудиться за границу.

В исследовании приняло участие свыше 7,2 тысячи пользователей сервисов из всех регионов страны.