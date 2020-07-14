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Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"

В нём назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы" (НБТ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что НБТ "нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей", а также нарушал федеральные законы и нормативные акты, занижал величину резервов на возможные потери и завышал стоимость имущества.

На протяжении последних пяти лет деятельность банка являлась убыточной, что свидетельствует о неэффективности его бизнес-модели. В НБТ назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов банк занимал 416-е место в России.

Ранее в Центробанке раскрыли новый вид мошенничества с помощью рекламы.

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