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В Хабаровске полиция и волонтёры вторые сутки ищут девятилетнего мальчика

Последний раз ребёнка видели 12 июля. С собой у него был чёрный самокат.

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В Хабаровске волонтёры и полиция второй день ищут девятилетнего мальчика, о его пропаже сообщил поисковый отряд "Лига Спас".

Артём пропал 12 июля в Железнодорожном районе города. Последний раз его видели в районе Хабаровского пограничного института ФСБ РФ на улице Большой. С собой у ребёнка был чёрный самокат.

Фото © VK / ДПСО "Лига Спас"

Приметы: худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза, рост около 130 см. Был одет в красную футболку, светлые шорты с цветными узорами, белые кроссовки, на голове синяя кепка с красным козырьком.

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