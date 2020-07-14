В Хабаровске полиция и волонтёры вторые сутки ищут девятилетнего мальчика

В Хабаровске волонтёры и полиция второй день ищут девятилетнего мальчика, о его пропаже сообщил поисковый отряд "Лига Спас".

Артём пропал 12 июля в Железнодорожном районе города. Последний раз его видели в районе Хабаровского пограничного института ФСБ РФ на улице Большой. С собой у ребёнка был чёрный самокат.

Приметы: худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза, рост около 130 см. Был одет в красную футболку, светлые шорты с цветными узорами, белые кроссовки, на голове синяя кепка с красным козырьком.