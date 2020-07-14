"Перешёл на селёдочку". Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин раскрыл секрет своего похудения на 43 килограмма

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, как ему удалось сбросить 43 килограмма.

Публикацию в "Инстаграме" он сопроводил аудиозаписью советов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что надо есть только своё, родное, например картошку и селёдку.

Андрей Разин до и после похудения. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / Андрей Разин

Разин назвал рекомендации золотыми словами и рассказал, что сам перешёл на такое питание, заменив мясо рыбой. Он добавил, что эта диета была ему предписана врачом, который в том числе лечил Аллу Пугачёву, и её рацион очень щадяще воздействует на организм.

— Я перешёл на селёдочку вместо мяса. Огурчик солёный, лучок, укроп. И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 кг по сравнению со 150, — поделился продюсер.

Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала диету Разина и отметила, что сами продукты не столь важны, главное — количество калорий. Если они в дефиците, человек будет худеть. Главное — не что съедено, а сколько. Эксперт выразила определённый скепсис по поводу данного метода избавления от лишнего веса.

— Никакой связи с тем, что он отказался от мяса или ест теперь селёдку, нет. Либо это шутка с его стороны, либо расчёт на сенсацию. Это мини-розыгрыш, потому что ничего принципиально нового в таком питании нет, — сказала специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Она добавила, что солёные продукты, напротив, задерживают жидкость в организме. Соломатина подчеркнула вредность таких заявлений от публичных личностей, ведь могут найтись те, кто последует советам известного продюсера и тоже перейдёт на картошку с селёдкой.