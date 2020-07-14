Сильные дожди и грозы ждут жителей Московского региона во вторник

Сильный дождь с грозой ожидает жителей Москвы и Подмосковья 14 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в столице воздух прогреется до 21 градуса, ночью похолодает до 13-18.

Примерно такая же температура ожидается и в Подмосковье. В дневное время столбики термометров покажут 22 градуса, ночью – 13-18 выше.

В регионе ожидается дождь, местами сильный. В ночное время осадки и грозы не прекратятся.

Ветер северный, с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление - 742 мм ртутного столба. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного дождя с 9:00 вторника по 00:00 среды. Жёлтый уровень опасности из-за грозы будет действовать до 21:00 вторника.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.