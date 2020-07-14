Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордной отметки в $864 млрд

На борьбу с последствиями пандемии CoViD-19 американская администрация потратила в первый летний месяц более $1,1 трлн, в то время как доходы составили лишь $240 млрд. Всего с марта власти выделили около $3 трлн на введение экстренных мер поддержки экономики во время коронавирусного кризиса.