Газопровод "Северный поток" закроется на плановое техобслуживание в июле

Газопровод "Северный поток" будет закрыт на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля 2020 года, сообщила компания Nord Stream AG.
Обе нитки остановят работу на 20 дней для обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации в будущем.
— Регулярное техническое обслуживание является частью ежегодного цикла планово-предупредительных ремонтов и ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода "Северный поток", — пояснили в компании.
Плановые работы были заранее согласованы с партнёрами Nord Stream AG и будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.
С момента ввода в эксплуатацию в 2011 году и по настоящее время газопровод бесперебойно поставляет голубое топливо на рынки Европы. Совокупная мощность обеих линий на дне Балтики составляет 55 миллиардов кубометров, однако транзит превышает заявленные параметры. В 2019 году было перекачано 58,5 миллиарда кубометров газа.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что строительство газопровода "Северный поток — 2" близится к завершению. Эксперты предположили, что он может быть введён в эксплуатацию уже к концу 2020 года. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что проект уже завершён с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности.