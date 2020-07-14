Газопровод "Северный поток" закроется на плановое техобслуживание в июле

Газопровод "Северный поток" будет закрыт на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля 2020 года, сообщила компания Nord Stream AG.

Обе нитки остановят работу на 20 дней для обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации в будущем.

— Регулярное техническое обслуживание является частью ежегодного цикла планово-предупредительных ремонтов и ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода "Северный поток", — пояснили в компании.

Плановые работы были заранее согласованы с партнёрами Nord Stream AG и будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

С момента ввода в эксплуатацию в 2011 году и по настоящее время газопровод бесперебойно поставляет голубое топливо на рынки Европы. Совокупная мощность обеих линий на дне Балтики составляет 55 миллиардов кубометров, однако транзит превышает заявленные параметры. В 2019 году было перекачано 58,5 миллиарда кубометров газа.