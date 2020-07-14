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В Новосибирске в жилом доме рухнул потолок, погиб человек

Площадь обрушения составила восемь квадратных метров.

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Фото © ГУ МЧС по Новосибирской области

В центре Новосибирска обрушились потолочные перекрытия в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошёл на улице Владимирский спуск, 2. Сообщение об обрушении поступило в МЧС в 9:16 утра по местному времени (5:16 мск).

Фото © ГУ МЧС по Новосибирской области

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Отмечается, что перекрытия рухнули в комнате на втором этаже на площади восемь квадратных метров.

Из-под завалов было извлечено тело мужчины 1956 года рождения. К ликвидации последствий инцидента привлекалось 15 человек и пять единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о частичном обрушении здания в результате пожара на складе базы каскадёров в Москве.

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