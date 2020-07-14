В России разрабатывают ядерный двигатель для отправки кораблей за пределы Солнечной системы

В России активно идёт разработка ядерного космического двигателя для отправки тяжёлых кораблей в дальний космос. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Только такого рода мощный потенциал двигателей, который даёт возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а, может быть, в будущем вырваться за пределы Солнечной системы, — считает Рогозин.