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В России разрабатывают ядерный двигатель для отправки кораблей за пределы Солнечной системы

По словам Дмитрия Рогозина, это путь к развитию ядерной космической энергетики.

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Фото © Pixabay

В России активно идёт разработка ядерного космического двигателя для отправки тяжёлых кораблей в дальний космос. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Только такого рода мощный потенциал двигателей, который даёт возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а, может быть, в будущем вырваться за пределы Солнечной системы, — считает Рогозин.

Глава "Роскосмоса" назвал это путём к развитию ядерной космической энергетики.

Ранее Рогозин сравнил МКС с огромным конструктором Lego.

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