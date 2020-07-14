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Британские учёные заявили, что медленная ходьба повышает риск развития тяжёлой формы коронавируса

"Медленноходящие" рискуют даже больше тех, кто страдает от лишнего веса.

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Британские учёные выяснили, что лишний вес и медленная ходьба повышают риск развития тяжёлой формы CoViD-19. Их исследование опубликовано на портале medRxiv.

Специалисты оценили показатели здоровья 400 тысяч британцев и определили, что у людей с лишним весом риск получить осложнения при коронавирусе на 49% выше.

Но ещё больше рискуют те, кто медленно ходит, независимо от телосложения. К примеру, люди с нормальным весом, идущие со скоростью 4,8 км/ч, имеют вдвое больше шансов тяжело переболеть CoViD-19, чем те, кто идёт со скоростью 6,4 км/ч.

Ранее иммунолог рассказал о людях, не восприимчивых к коронавирусу.

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