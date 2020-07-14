Война депрессии и спорта. Как избавиться от плохого настроения с помощью тренировок и стать фитоняшкой

Когда всё раздражает, очень сложно справиться со своими эмоциями. Вместо того чтобы уходить в депрессию, ругаться с окружающими людьми и пить успокоительные, можно надеть кроссовки и спасти свою нервную систему спортом. Как это работает?

Физическая активность помогает избавиться от стресса и снижает риск развития депрессии. Это доказывает исследование , проведённое в 2019 году: на извилину мозга, которая участвует в эмоциональных реакциях, — гиппокамп — умеренные занятия спортом влияют очень позитивно. Всего 10–12 минут упражнений активизируют гиппокамп и дают долговременный положительный эффект.

Каждый четвёртый человек на планете подвержен психическим заболеваниям , при этом только 58% женщин и 66% мужчин активно занимаются спортом. Одним не хватает времени. Другие ссылаются на хронические заболевания. Третьи — просто ленятся.

Что же делать?

Не нужно сразу после прочтения статьи бежать в тренажёрный зал и насиловать свой организм тяжёлыми упражнениями. Как отмечает фитнес-тренер Юлия Казанцева, начинать активный образ жизни можно с прогулок или зарядки. Любая физическая нагрузка способна отвлечь от неприятных мыслей и разгрузить мозг.

Если с силой воли у вас хорошие отношения и вы можете заставить себя сделать несколько интенсивных упражнений, уделите этому хотя бы полчаса. Учёные доказали, что именно спортивных 30 минут достаточно , чтобы изменить отношение к проблеме: реагировать спокойнее, чувствовать себя лучше.

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Спортивные упражнения в интенсивном режиме увеличивают производство триптофана, необходимого для производства серотонина. То есть триптофана в крови становится больше, синтез серотонина возрастает — и настроение улучшается.

В интенсивных тренировках важен пульс . Поэтому идеально подходят бег, велосипед, фитнес и танцы, которые поднимают частоту сердечных сокращений на 30–70% и удерживают её необходимые полчаса.

А если мне нужно успокоиться прямо сейчас?

Устройте короткую высокоинтенсивную интервальную тренировку. Это тяжёлая физическая нагрузка, поэтому, если вы не вставали с дивана с самого начала самоизоляции, сейчас нужно быть максимально осторожными.

10–15 минут приседаний, отжиманий, махов ногами и руками, прыжков со скакалкой и тягания гантелей успокоят мозг и создадут чувство приятной усталости.

Если есть дома боксёрская груша — прекрасно. Главное — не навредить себе и колотить снаряд правильно, чтобы не сломать пальцы или запястья.

Контактных видов спорта, как отмечает фитнес-тренер Алёна Булатова, лучше избегать. Иначе ваш противник может серьёзно пострадать.

Добавьте в свою тренировку любимую энергичную музыку, она поможет справиться с плохим настроением и улучшит частоту дыхания.

Эффект от такой тренировки будет отнюдь не долгосрочным, но на несколько часов вам точно хватит спокойствия и бодрости.