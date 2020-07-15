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Меган Маркл раскрыла истинную причину ухода из британской королевской семьи

Герцогиня призвала слушать внутренний голос, способный подавлять внешний шум.

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Видео © Daily Star

Супруга принца Гарри Меган Маркл назвала истинную причину выхода из британской королевской семьи и отказа от титулов. На признание бывшей актрисы, приуроченное к саммиту Girl Up, обратила внимание газета Daily Star.

Отказ от привилегий и переезд сначала в Канаду, а затем в США герцогиня Сассекская объяснила завуалированно.

Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что нет, — заявила Маркл.

Жена принца Гарри призналась, что самым сложным для неё оказалось подкреплять собственные убеждения действиями. Она напомнила, что изменения и рост, к которым стремятся люди, не случаются ежедневно.

Когда вы оглянетесь назад, поверьте, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели, — отметила экс-актриса.

Внешний шум Маркл призвала подавлять внутренним голосом, который говорит правду и даёт надежду. Она подчеркнула, что негативные высказывания всегда будут, от них никуда не деться.

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