Меган Маркл раскрыла истинную причину ухода из британской королевской семьи

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Супруга принца Гарри Меган Маркл назвала истинную причину выхода из британской королевской семьи и отказа от титулов. На признание бывшей актрисы, приуроченное к саммиту Girl Up, обратила внимание газета Daily Star.
Отказ от привилегий и переезд сначала в Канаду, а затем в США герцогиня Сассекская объяснила завуалированно.
— Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что нет, — заявила Маркл.
Жена принца Гарри призналась, что самым сложным для неё оказалось подкреплять собственные убеждения действиями. Она напомнила, что изменения и рост, к которым стремятся люди, не случаются ежедневно.
— Когда вы оглянетесь назад, поверьте, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели, — отметила экс-актриса.
Внешний шум Маркл призвала подавлять внутренним голосом, который говорит правду и даёт надежду. Она подчеркнула, что негативные высказывания всегда будут, от них никуда не деться.