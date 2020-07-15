Семьи с детьми уже получили более 555 миллиардов рублей дополнительной соцподдержки

Российские семьи с детьми в рамках дополнительной соцподдержки по состоянию на начало июля уже получили более 555 миллиардов рублей, или 99% выделенных на это средств. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
— Чёткая расстановка приоритетов и автоматизация процессов позволили правительству в кратчайшие сроки выделить и довести до семей с детьми более полутриллиона рублей. Для понимания — это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 миллиардов рублей), — отметил глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, семьи продолжают обращаться за предоставлением выплат через портал госуслуг.
Напомним, ранее Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет. Повторное единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей было перечислено родителям 26 миллионов детей соответствующего возраста. Июльская выплата предусмотрена на каждого ребёнка, рождённого с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.