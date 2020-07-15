Семьи с детьми уже получили более 555 миллиардов рублей дополнительной соцподдержки

Российские семьи с детьми в рамках дополнительной соцподдержки по состоянию на начало июля уже получили более 555 миллиардов рублей, или 99% выделенных на это средств. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

— Чёткая расстановка приоритетов и автоматизация процессов позволили правительству в кратчайшие сроки выделить и довести до семей с детьми более полутриллиона рублей. Для понимания — это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 миллиардов рублей), — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, семьи продолжают обращаться за предоставлением выплат через портал госуслуг.