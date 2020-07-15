Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус жители Москвы с 16 июля смогут сделать это бесплатно, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

По её словам, в среднем в сутки в российской столице можно проводить до 50 тысяч ПЦР-исследований. За весь период пандемии их было проведено порядка 4,3 миллиона. Ракова уточнила, что появление "свободных мощностей" стало возможно благодаря резкому снижению количества заразившихся CoViD-19.

— Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о том, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию могут сделать это свободно и бесплатно, — сказала заммэра по вопросам соцразвития.