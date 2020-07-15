Больше никаких скидок. Из-за коронавируса каршеринг резко поменял цены

Теперь пользователям предлагают не только платить больше, но и ездить меньше.

Удобство в прошлом

Каршеринг долгое время позиционировался как более дешёвый способ передвигаться по городу за рулём. Однако к операторам сервиса кратковременной аренды вопросы возникали и до того, как весь парк автомобилей в фирменной оклейке "поставили на прикол" из-за пандемии коронавируса. Главный вопрос состоял в том, как на самом деле рассчитывается тариф. Вместо того чтобы отвечать на все вопросы пользователей, каршеринговые компании отмахнулись от вопросов введением сразу нескольких тарифов: "гибкий" — для регионов, где каршеринг не был закрыт даже в период пандемии, суточный тариф — для тех же регионов и "проездной", если машина требовалась клиенту на постоянной основе, а садиться каждый раз в новую не хотелось.

После того как в центральных регионах страны каршеринговым компаниям всё-таки разрешили работать, от привычного удобства использования таких машин не осталось и следа. Сложности начались почти сразу. Сначала постоянные пользователи с удивлением узнали об изменениях в зоне покрытия. Привычные маршруты оказались недоступны тысячам потенциальных клиентов каршеринга. Затем наступил черёд изменений в цене поездки, и многие пользователи каршеринга теперь вынуждены тратить гораздо больше денег на поездки в арендных авто. В социальных сетях пользователи жалуются, что выросла стоимость не только на поминутную аренду, но и на все поездки вообще.

Продавать больше

Аналитики группы компаний "Автоспеццентр" подсчитали, что средний чек за поездку по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза.

В июне 2019 года средняя сумма в чеке равнялась 192 рублям, в 2020 году за период с 25 мая по 22 июня она выросла до 313 рублей. Это объясняется общим ростом цен (на топливо, сервис, требуемую Роспотребнадзором дезинфекцию), а также увеличением стоимости парковок Константин Авакян Аналитик ГК "Автоспеццентр"

Всё это привело к тому, что обычный для "докоронавирусной" эпохи тариф в некоторых случаях подорожал в два раза. При этом за повышением тарифов замечены самые крупные игроки столичных регионов, в то время как агрегаторы поменьше всё ещё держат цены на том же уровне, что и до пандемии. Кстати, спрос на каршеринг в столичном регионах восстановился ещё в середине июня, когда были сняты жёсткие ограничения, введённые из-за вспышки коронавируса. Тогда же стало известно, что в рамках поддержки крупных каршеринговых компаний крупные банки сделают более доступными программы лизинга автомобилей, за счёт которых каршеринги и существуют.

Руководитель аналитического отдела одной из столичных транспортных компаний Артём Садовников отметил, что пакетные предложения и промоакции, которые каршеринговые компании устроили сразу после пандемии, нацелены не на клиента, а на извлечение денег с его банковского счёта.

Каршеринги сейчас пытаются всеми силами наверстать упущенное и дозаработать денег. Финансовый год кончается скоро, а это время отчётности. Это чистой воды маркетинг, такой же, как на распродаже в офлайн-магазинах. Сверху — красный ценник с новой ценой, снизу — старый ценник, более высокий. Чистая психология потребления. Например, если ранее у "Делимобиля" бюджетные Polo с полным покрытием каско были по 8–9 рублей, теперь они стоят более 10. Впрочем, за такую же цену у этого оператора можно взять более солидный и дорогой внедорожник Kia Sportage. Клиенты "Яндекс.Драйва" также заметили, что в последнее время выросла цена на аренду: например, за бюджетные Polo и Rapid, стоившие недавно 7–8 рублей за минуту, теперь просят 11–14 рублей в минуту Артём Садовников Руководитель аналитического отдела транспортной компании

Любопытно, что стоимость аренды на премиальные марки вплотную подбирается к цене 20 рублей за минуту. Необходимо заметить, что у этого оператора даннаяцена без полного покрытия по каско. Например, у московского каршеринг-оператора "Белка" премиальный Mercedes стоит 11–14 рублей с учётом полного каско. Машины без этой опции стоят ещё дешевле. Лишь недавно "Яндекс.Драйв" разослал уведомление, что готовит новую опцию — каско без франшизы. Но это затронет лишь некоторых водителей, а цена на "защищённые" машины будет ещё выше.

Возможно, "Яндекс.Драйв" уже сейчас решил проверить реакцию клиентов на новые цены. На все вопросы, касающиеся цен, поддержка "Яндекс.Драйва" присылает готовый штамп: мол, цена у нас динамическая, её формирует робот в зависимости от спроса на машины в данном районе и других факторов. Но в жизни робот почти всегда назначает более высокую цену, даже если двор забит свободными машинами, которые стоят там мёртвым грузом. Есть и другие малоприятные моменты. Пользователи "Драйва" неоднократно замечали, что цена на ближайшую к клиенту машину всегда будет дороже, чем на находящуюся в соседнем переулке. Возможно, тут логика робота устроена так: клиенту удобно взять ближайшую машину, чем куда-то идти, почему бы не срубить у него денег за такой комфорт. Всё это, конечно, на пользу имиджу компаний не идёт.

В пресс-службе "Яндекса" никакой конкретики по этому вопросу не приводят, отмечая лишь, что такой механизм ценообразования работает уже давно.

С самого начала работы "Яндекс.Драйва" мы используем динамическое ценообразование. Это означает, что цена на автомобиль в разных частях города зависит от текущего времени суток, дорожной ситуации, спроса и других параметров. Все наши цены управляются алгоритмами, которые учитывают эти факторы и в режиме реального времени назначают цены на конкретные поездки. Например, утром аренда будет дешевле, чтобы компенсировать более долгую дорогу из-за пробок Яна Имайкина Представитель пресс-службы "Яндекса"

Теперь нужно платить больше

В социальных сетях пользователи каршеринга пишут, что план агрегатора устроен довольно просто: лояльность клиентов подавляющее большинство агрегаторов решили променять на моментальную выгоду. Например, некоторые клиенты того же "Яндекс.Драйва" утверждают, что их лояльность к оператору и высокий средний чек за месяц не спасает их от индивидуального повышения цен. У них бытует такая версия: робот "Драйва" видит, что клиент тратит, например, 20 тысяч в месяц на аренду автомобилей, значит, у него нет собственного автомобиля, но у него есть деньги на каршеринг, поэтому для такого клиента можно ещё повысить цену.

PR-директор "Делимобиль" Ульяна Смольская пояснила, что агрегатор, напротив, удешевляет поездки и вводит пониженные тарифы на места силы в Москве, места отдыха (пляжи, парки) в регионах и длительные маршруты — Москва — Санкт-Петербург, Москва — Краснодар, Нижний Новгород — Санкт-Петербург, — где стоимость поездки даже меньше стоимости бензина на такой маршрут.

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург стоит всего 2000 руб. А с учётом того, что бензин тоже оплачиваем мы, такие маршруты очень нравятся нашим клиентам и активно бронируются. Недавно мы запустили акцию с 70%-й скидкой на фиксированный маршрут из Московской области. Так, например, поездка из Дзержинского в центр Москвы стоит всего 105–114 руб. по фикс-тарифу. На аренду у нас действует динамическое ценообразование в зависимости от профиля водителя — чем лучше водишь и эксплуатируешь машину, тем ниже цена и больше автомобилей бизнес-класса тебе доступны Ульяна Смольская PR-директор "Делимобиля"

Двухкратное подорожание обычных поездок в городе (по маршруту работа-дом) у обычных пользователей вызывает массу вопросов. Клиенты каршеринговых компаний предположили, что на такой шаг агрегаторы могли пойти сразу по нескольким причинам.

Причина первая . Попытка насильно продавать суточные тарифы призвана как можно быстрее компенсировать расходы на автомобиль за время длительного простоя в пандемию.

. Попытка насильно продавать суточные тарифы призвана как можно быстрее компенсировать расходы на автомобиль за время длительного простоя в пандемию. Причина вторая . Лояльным пользователям намеренно предлагают более низкие тарифы, однако во внимание принимается не стаж безаварийной езды и объём потраченных на каршеринг денег, а некий средний коэффициент, на основании которого конечному пользователю предлагают автомобили поминутно. При этом суточный тариф в 99% случаев будет одинаково дорог для всех.

. Лояльным пользователям намеренно предлагают более низкие тарифы, однако во внимание принимается не стаж безаварийной езды и объём потраченных на каршеринг денег, а некий средний коэффициент, на основании которого конечному пользователю предлагают автомобили поминутно. При этом суточный тариф в 99% случаев будет одинаково дорог для всех. Причина третья. Из-за ужесточения правил дорожного движения и возможных изменений в ПДД, после которых большая часть клиентов каршеринга (по совместительству пользователей-лихачей) будет лишена доступа к сервисам, каршеринги в центральных регионах может ожидать спад пользовательской активности. Он же может спровоцировать и финансовый спад, связанный с нетипично низким поступлением денег от клиентов.

Время для небольших игроков

Повышение стоимости — обычная реакция каршерингов на долгий простой, вызванный пандемией. Коронавирус, внезапно ударивший по всему миру и российским регионам, лишь ускорил неизбежное повышение цен, которое раньше планировали "растянуть" на несколько лет. Ведущий аналитик финансовой группы "Глобал аутсорс консалт" Вадим Мещеряков отметил, что к адекватным предложениям на рынке каршеринги вернутся нескоро и именно сейчас наступает время для возврата небольших компаний.

Такой откровенный отказ от диалога с пользователем приведёт к тому, что сформируется потребность в каршеринге, который дешевле. Да, там чуть хуже может быть сервис, чуть проще автомобили. Но и цена будет существенно ниже. Сейчас крупные игроки предлагают VW Polo в краткосрочную аренду за 10–12 рублей в минуту. Для новых пользователей эта сумма может оказаться ещё выше. До пандемии такого ценника не было даже на премиум-автомобили — на BMW/Volvo цены были в районе 12 рублей за минуту Вадим Мещеряков Ведущий аналитик финансовой группы "Глобал аутсорс консалт"