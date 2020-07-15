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Шесть недель "пионерского лагеря". Организаторы рассказали об итогах испытания вакцины против CoViD-19

Они надеются, что иммунитет после прививки сохранится надолго.

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Фото © Pixabay

Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания вакцины против CoViD-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. О итогах тестирования препарата организаторы и участники рассказали в ходе пресс-конференции.

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук поблагодарила всех добровольцев и отметила, что на протяжении шести недель они были вынуждены находиться в изоляции. Всё это время они оставались в больничных палатах. С ними работали психологи и специалисты по ЛФК.

Здоровых участников эксперимента разделили на две группы: одним ввели одну дозу вакцины в дельтовидную мышцу (плечо), другим — две. Значительных побочных эффектов специалисты не выявили. Участники эксперимента сообщали о покраснениях на месте ввода лекарственного препарата, кто-то жаловался на першение в горле, а кто-то — на боль в суставе или животе. Эксперт заметила, что это обычные реакции.

Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли её абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета, — уточнила она.

Эксперт добавила, что вакцина при внутримышечном введении провоцирует выработку белка. Вирус при этом в организм не вводится, то есть препарат не способен вызвать заболевание. Смолярчук понадеялась, что иммунитет после прививки сохранится надолго.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов подчеркнул, что специалисты проделали огромную работу. В условиях пандемии они придумали новый способ обсервации в санатории в Звенигороде.

Директор научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко признался, что испытания вакцины напомнили "пионерский лагерь".

Мы следили за состоянием добровольцев. Нам не понадобилось использовать возможности нашего центра. Переносимость вакцины была хорошей. Все по-разному реагировали на замкнутое пространство... Всё проходило гладко, отмечались небольшие реакции, характерные для подобных препаратов, — добавил он.

Ранее россиянам рассказали, когда вакцина от коронавируса станет доступна для граждан.

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