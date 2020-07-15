Шесть недель "пионерского лагеря". Организаторы рассказали об итогах испытания вакцины против CoViD-19

Добровольцы Сеченовского университета хорошо перенесли испытания вакцины против CoViD-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. О итогах тестирования препарата организаторы и участники рассказали в ходе пресс-конференции.

Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук поблагодарила всех добровольцев и отметила, что на протяжении шести недель они были вынуждены находиться в изоляции. Всё это время они оставались в больничных палатах. С ними работали психологи и специалисты по ЛФК.

Здоровых участников эксперимента разделили на две группы: одним ввели одну дозу вакцины в дельтовидную мышцу (плечо), другим — две. Значительных побочных эффектов специалисты не выявили. Участники эксперимента сообщали о покраснениях на месте ввода лекарственного препарата, кто-то жаловался на першение в горле, а кто-то — на боль в суставе или животе. Эксперт заметила, что это обычные реакции.

— Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли её абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета, — уточнила она.

Эксперт добавила, что вакцина при внутримышечном введении провоцирует выработку белка. Вирус при этом в организм не вводится, то есть препарат не способен вызвать заболевание. Смолярчук понадеялась, что иммунитет после прививки сохранится надолго.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов подчеркнул, что специалисты проделали огромную работу. В условиях пандемии они придумали новый способ обсервации в санатории в Звенигороде.

Директор научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко признался, что испытания вакцины напомнили "пионерский лагерь".

— Мы следили за состоянием добровольцев. Нам не понадобилось использовать возможности нашего центра. Переносимость вакцины была хорошей. Все по-разному реагировали на замкнутое пространство... Всё проходило гладко, отмечались небольшие реакции, характерные для подобных препаратов, — добавил он.