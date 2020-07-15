Российские учёные впервые получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Сотрудники новосибирской лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Для этого учёные использовали образцы крови переболевших доноров и технологию сортировки единичных B-лимфоцитов.

— Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени, — рассказала ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

Она полагает, что это открытие позволит создать средства терапии и профилактики коронавируса, а также поможет при совершенствовании вакцин против инфекции. Также это позволит изучить особенности защитного иммунитета при СoViD-19.