Экономно и вкусно. Как покупать более дешёвые продукты в "Пятёрочке" и "Магните" и не ошибиться с качеством

Мы привыкли доверять рекламе и раскрученным брендам. Хотя многие товары, которые не так распиарены и стоят не на самых видных местах в супермаркетах, ничуть не хуже, а ещё и дешевле тех продуктов, что мы часто покупаем.

За что мы переплачиваем?

Во-первых, за бренд. Гречка собственных торговых марок супермаркетов, например "Каждый день" в "Ашане" или "Красная цена" в "Пятёрочке", не хуже, чем крупа других брендов. При этом товар стоит на 30–50% дешевле. А если выбирать гречку не в пакетиках, а упакованную по полкило или килограмму, также можно значительно сэкономить.

Во-вторых, за правильную рекламу. Полуфабрикаты стоят дороже, чем продукты по отдельности. Нам предлагают сохранить своё время, но заплатить за это больше. За последние несколько лет в овощных рядах появились мытые овощи и суповые наборы, в которых уже всё потёрто и порезано. Это те же самые картошка и морковь, которые можно купить выгодно, но за удобство — платите.

В-третьих, за импорт. В цену товара в супермаркете закладывается ещё и его логистика. Поэтому зарубежные сыры, мясные деликатесы, овощи и фрукты стоят дороже, чем продукты российского производства.

Как же выбирать аналоги?

Самые простые правила — не поддаваться на уловки маркетологов и покупать только то, что нужно. Ранее мы уже рассказывали , что в магазин лучше ходить без наушников, со своей бутылочкой воды и с чётко составленным списком нужных товаров.

Кроме того, во многих блюдах можно заменить ингредиенты на более бюджетные, от этого питательность и польза блюда не изменится. А в некоторых случаях, по мнению шеф-повара Дмитрия Акимова, оно станет ещё вкуснее. Например, если вместо каперсов добавлять в меню солёные огурцы, а вместо шафрана — смесь куркумы и красного перца.

Если вы собираетесь запечь курицу с ананасами, можно купить консервированный фрукт, а не свежий. Кстати, целая курица будет стоить дешевле порезанной и филированной.

Моцарелла будет стоить дороже, чем сулугуни, а киноа — дороже гречки. Да, вкусы этих продуктов отличаются, но, как отмечает диетолог Елена Маркина, их питательные свойства очень похожи.

С рыбой тоже можно хитрить: вместо трески приготовьте минтай, а вместо пикши — пангасиус. Разница во вкусе будет небольшая, а вот в цене — значительная.