Покупать, но экономить. Как сохранить свои деньги в "Пятёрочке" и "Магните"

В продуктовых магазинах мы оставляем свои деньги. И зачастую, приходя домой, обнаруживаем, что купили то, что нам и не нужно. Как научиться экономить в супермаркетах.

Телефон-провокатор

Бродить между стеллажами — занятие невесёлое. Поэтому многие люди ходят в супермаркет с наушниками: слушают музыку, подкасты, аудиокниги. Учёные из Фэрфилдского университета провели исследование, которое доказало: в магазине лучше воздержаться от использования телефона , чтобы не совершать импульсивных покупок и не тратить деньги зря.

Исследователи проанализировали данные 2600 покупателей со всей территории США. При входе их спрашивали, что покупатели планируют положить в корзину, а на выходе — что положили и уже оплатили на самом деле и как использовали свой телефон внутри магазина.

Оказалось, что те, кто использует свой телефон не только для того, чтобы открыть приложение со скидками в магазине, а ещё и слушает музыку или проверяет мессенджеры, на 10% повышают вероятность импульсивных покупок: шоколадок, чипсов, газировки и других ненужных товаров.

Телефон перегружает наш мозг. Поэтому мы перестаём держать свои траты под контролем и покупаем кучу бесполезных вещей.

Кроме того, учёные выяснили, что, слушая музыку или аудиокниги в супермаркете, человек увлекается и начинает бесцельно бродить между витринами магазина, складывая в корзину всё, что ему вдруг захотелось, но на самом деле не нужно. Поэтому, чтобы сэкономить, телефон в супермаркете нужно убирать подальше. И доставать только у кассы, чтобы показать скидку и оплатить покупки.

Вода спасёт от расточительства

Если прийти в магазин голодным, то риск купить больше еды, чем нужно, возрастает. Поэтому перед походом за продуктами нужно перекусить. Но не менее важно утолить жажду до того, как вы окажетесь в супермаркете.

— Жажда подталкивает к ненужным тратам точно так же, как и голод. Поэтому с собой, особенно в жаркое время года, нужно иметь бутылочку воды. Несколько глотков помогут прийти в норму и избавят от желания скупить всё, лишь бы полегчало, — говорит гештальт-психотерапевт Юлия Гальцева.

Опустите глаза

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Товары, которые нужно продать быстрее, а также товары по более высокой цене стоят примерно на уровне глаз человека среднего роста. Мерчандайзер Оксана Гаврилова отмечает, что перед глазами товароведы стараются выставить ещё и ненужные вещи, которые могут привлечь внимание: дорогие шампуни или игрушки, газировки или сладости.

Продукты первой необходимости по нормальной цене стоят либо ближе к полу, либо на верхних полках.

Список и ревизия

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Прежде чем оказаться в магазине, проверьте шкафы на кухне и холодильник. Возможно, вам не требуется ещё одна пачка макарон или дополнительная банка зелёного горошка — эти продукты у вас есть, просто вы о них забыли. До карантина запаслись тушёнкой и гречкой, на самоизоляции не съели, а теперь еда лежит в шкафах без дела.

Составьте список тех продуктов, которые уже найдены в вашем доме. Что можно из них приготовить? Может, вам вообще не придётся идти в магазин.

Если же всё-таки имеющихся продуктов недостаточно, составьте список необходимых покупок и следуйте ему в магазине.

Причём меню лучше составлять на неделю вперёд, чтоб не было соблазна потратить деньги на доставку готовой еды или посиделки в кафе с фастфудом.

Не верьте скидкам

— На передний план выставляются не только самые дорогие товары, но и скидочные. Конечно, скидка присваивается тем продуктам и вещам, которые магазину нужно продать быстрее, — объясняет Оксана Гаврилова.